ÄREV SÜNDMUS TÕRVAS ⟩ Politseiuurimine lükkas ümber jutu, et tundmatu meesterahvas jälitas tänaval tüdrukutirtsu

23. veebruaril jagas Evely Facebooki grupis «Tõrvakas» ehmatavat kogemust, mis pani teda ja tema üheksa-aastast tütart korralikult muretsema. Evely kirjutas, et tema tütar oli parasjagu Tõrvas Veski tänaval koju minemas, kui väike must auto peatus ja sealt väljus tumedates riietes mees, kes hakkas lapse poole jooksma. «Pikka kasvu meesterahvas hakkas mu tütrele järele jooksma, mu tütar hakkas kohe eest ära jooksma. Kui laps jõudis selle tellistest ehitatud tornini pargis, siis see mees lõpetas tagaajamise, suundus autosse ja sõitis ise Kaarlimäe poole,» kirjutas Evely, kes teatas juhtunust politseile ja ka koolile.

«Palun, lapsed, hoidke silmad tähelepanelikult lahti, tulge otse kiiresti koju. Oleme tütrega suures šokis ja silmad on ära nutetud hirmust, et mis oleks, kui...» jagas Evely tugevaid emotsioone.

Valgamaa piirkonnapolitseinik Merike Soomaa ütles, et turvakaamerate salvestiste läbitöötamisel õnnestus politseinikel tuvastada nii kirjeldatud tume väiksem sõiduk kui ka selle juht. «Ilmnes, et tegu on teenindava transpordiga, kus viibis tol momendil lisaks juhile kaasa reisinud klient. Politsei vestles nende mõlemaga ning asjaolude selgitamise käigus selgus, et sõiduk tõepoolest tol päeval peatus Veski silla lähistel selleks, et teelt üles võtta seal olnud sõiduki ilukilp. Peale seda sõiduki juht naasis oma masinasse ning sõiduk jätkas oma teekonda. Mees enda sõnul peale maas vedelenud ilukilbi teeservas last ei märganudki,» selgitas Soomaa sündmuse asjaolusid.