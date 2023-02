FOTOD ⟩ «Magamistoa aknast nii hea vaade!» Virmalised pakkusid taas kord silmailu üle kogu Eesti

«Virmalised pakuvad täna (26.02) hilisõhtul ja eeloleval ööl (27.02) vaatemängu, tasub valvel olla. Näidud lähevad üha paremaks. Ida-Eestis on pilvine (kollane värvus satelliidipildil tähistab alumise kihi pilvi), Lääne-Eestis on selgem. Ida pool on pilvede hajumine aga väga vaevaline,» kirjutas sünoptik Kairo Kiitsak pühapäeval ühismeedias.

Kiitsak märkis postituse all, et mänguks läheks juba kella 22 ja 23 vahel. «Tasub ettevalmistusi teha, pikk öö ka ees. NB! Õues on külm. Vahet pole, kas asute Tallinnas või Türil, neid näeb igas Eesti otsas – põhjakaar peab vähemalt selge olema. Aga mida põhja pool olete, seda parem. Linnast tasub välja sõita, valgusreostus on tugev ja see häirib virmaliste vaatlemist,» hoiatas ta veel pühapäeval.