Poole aastaga eesti keele omandanud Ukraina tudengid: tunnen ennast nagu võitleja iga kord, kui eestlased saavad minust aru

«Ma arvan, et lihtsam on midagi öelda ja raskem on arusaada,» ütles Ukraina meditsiinitudeng Anastasiia Fizer «Hommik Anuga». Pühapäeval oli külas kolm noort Ukraina meditsiinitudengit, kes on Eestis elanud väga lühikest aega, kuid kes õpivad iga päev eesti keelt ning suudavad selles juba vabalt suhelda.