«See ei vasta tõele!» Brigitte Susanne Hundi südame murdnud Hendrik Terras otsib kohtinguäpis kaasat?

Elu24 postkasti potsatas vihje, et Brigitte Susanne Hundi endine kihlatu Hendrik Terras otsib Tinderi suhtlusplatvormil kaaslast.

«Mõtlesin, et tõmban uuesti Tinderi alla, sest no mida paremat ikka laupäeva õhtul teha,» kirjeldab naine, kel kolmandana Tinder juba Terrase ette viskas. «Match'i küll ei tulnud kohe, aga ma annan talle aega, et järele mõelda!»