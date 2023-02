Peaminister Kaja Kallas rüüpas traditsioonilisel õllejoomisel hoopis soojemat jooki

Kallas kirjutab oma Instagramis, et juba 1990ndate alguses sai tavaks, et igal Vabariigi aastapäeval tulevad korporatsioonid rongkäiguga Toompeale, et peaministrit manitseda ja koos ära juua kannutäis jooki.

Peaminister Kaja Kallasele traditsioon probleeme ei valmistanud ning ta tegi silmad ette kogenud korporantidele – küll aga oli tema tassis õlle asemel hoopiski soe tee.

«Tudengite traditsioonikohase manitsussõnad olid pikad ja lõppesid küsimusega, kas ka haridusele, nagu kaitsekuludele, võiks minna kolm protsenti SKT-st,» kirjutas Kallas. «Muigasin, et ausalt öeldes ei oodanud, et isegi 24. veebruari hommikul tullakse rahataotlustega, aga eks ajad on muutunud.»

Tudengitele helged soovid kaasa antud, tuli klaasid kokku lüüa ja jooma hakata. Kallas kirjutab Instagramis, et ehkki traditsioon näeb ette, et tudengite esindaja ja peaminister joovad ära kannu õlut, siis tavad on muutumises ja tema otsustas hoopiski ära juua tass teed.

«Kui Jens Stoltenbergile ja Ursula von der Leyenile sellest traditsioonist rääkisin, küsis Jens, et kas ma üldse õlut ei joo. Vastasin, et joon ikka, aga mitte hommikul kell 8.30.»

«Minu tee sai otsa kiiremini kui korporantide õlu. Nagu nad nentisid, tuleb rohkem harjutada,» kirjutas peaminister.