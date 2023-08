Möödunud sügisel jõudis avalikkuseni, et Oleg Sõnajalg on leidnud enda kõrvale uue armastuse, kelleks on ligi 40 aastat noorem kaunis Catherine Raudvere. Nüüd aga teavitas paar, et on kihlunud. Pöörame siin horoskoobi rubriigis pilgu taevaseisudele, kuna need peegeldavad kahe inimese vahelist sidet ning aitavad mõista, mis armastajad kokku on toonud.