Kirjandusteadlane Rein Veidemann kritiseerib aastapäeva kätlemist: see võiks jääda eksperimendiks

Veidemann avaldas arvamust meedia- ja kommunikatsioonieksperdi Raul Rebase Facebooki postituse all, kus Rebane külaliste riietuste kommenteerimise üle arutles.

Kirjandusteadlane Rein Veidemann, kes ise üritusel kohal oli, kritiseeris postituse all uudset kätlemisviisi. Nimelt toimus varasema kätlemise asemel tänavu presidendi tervitustseremoonia. See tähendas, et kätlemine toimus kiirendatud korras ja külaliste nimesid välja ei hõigatud.