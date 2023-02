Eesti Laulu võitja Alika Milova saabus presidendi vastuvõtule Lilli Jahilo kuldkollases kleidis. Lauljatar ütles eilsel pidupäeval Elu24-le, et tulevaks Eurovisiooniks tal veel mõtteid ei ole. «Usun, et kasutan Sille Randviiri abi,» märkis Alika. Just Randviir disainis lauljatarile ka Eesti Laulu finaali kostüümi.