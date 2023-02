VIDEO ⟩ Siret Kotka presidendi vastuvõtu kontsertlavastusest: Avandi etteaste oli üllatus

«Peame olema väga tänulikud, et saame täna vabaduses Eesti 105. sünnipäeva,» räägib presidendi vastuvõtul riigikogu liige Siret Kotka, lisades, et meil on täna küll kõik hästi, kuid meile lähedal Ukrainas mitte. Naine märgib, et on südamest tänulik Ukrainale. «Olen arvamusel, et ukrainlased võitlevad ka Eesti vabaduse eest!»