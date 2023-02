VIDEOINTERVJUU ⟩ Elina Pähklimägi elust uue kaaslasega: mina jätan oma perekonnanime alati alles!

Aasta tagasi alustatud Vene sissetung Ukraina aladel on ka eestlaste südamesse märgi jätnud. «Me ei tohi ära unustada, et see on meie pidupäev!» märkis Pähklimägi, lisades, et see on päev, mil peame olema rohkem rõõmus, õnnelik ja tänulik.