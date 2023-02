KLÕPS ⟩ Poliitik Raimond Kaljulaid teatab õnnerohkest uudisest: peagi on meie peres lapsi rohkem

Poliitik Raimond Kaljulaid ja tema ettevõtjast abikaasa Jane pere on saamas lisa. «Mul on hea meel, et sain Eesti sünnipäeva tähistada koos oma targa ja ilusa abikaasa Janega Vabariigi Presidendi vastuvõtul,» kirjutab poliitik Raimond Kaljulaid oma Facebookis, lisades, et ilmselt paljud panid ka vastuvõtul tähele, siis peagi on nende peres lapsi rohkem. «Soovime kõigile õnne ja armastust!»