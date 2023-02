VIDEO ⟩ Heidy Purga tänavusest vabariigi aastapäevast: see pidu on teistmoodi küll...

Rääkidest kontserdist, möönis poliitik, et tänavune pidu on teistsugusem. «Sellist aastapäeva pidulikku sündmust pole meil kahel viimasel aastal olnud. Nüüd, kui meil on, on aasta saanud Ukrainas toimuvast sõjast. See on mitmes mõttes oluline. Ühest küljest ei saa enda riigi sünnipäeval pidu pidamata jätta. Teisest küljest, kuidas seda siis pidada nii, kus on mõõdukuse piir või millisel viisil seda pidada. Mul on tunne, et see pidu on teistmoodi küll,» selgitas Purga. «See teist moodi on võib-olla rohkem meie südametes ja hingedes, kogu selle kogemuse põhjal, mida oleme selle aasta jooksul näinud. Ja ega elu ei ole olnud kõige lihtsam, eksole.»