«ET NEED HULGUSED VÕIMALIKULT KIIRESTI TABATAKSE!» ⟩ Pärnumaa naine otsib taga oma hinnalisi sõrmuseid

Juba mõned päevad tagasi on Evelyn lisanud Facebooki postituse, kus palub abi leidmaks Pärnus kaduma läinud abielusõrmust ning ka lapse sünniga seotud sõrmust. Naise arvates võisid sõrmused kaduma minna Aisa tänaval. Lisaks pakub ta võimalust, et sõrmused on hoopiski hotellis või otsivad Maximas kollaseid hindasid. Viimase tõenäosus pidi aga ääretult väike olema.

«Ega ma nüüd ootagi, et te neid juhtute nägema, kuid äkki näete kuskil kuulutust, et keegi on nad kinni püüdnud. Kui selline asi peaks kusagilt silma jääma, siis andke mulle palun teada, lähen korjan oma hulgused kokku ja toon koju, pistan aresti kah,» kirjutab ta postituses.