JÄRELVAADATAV ⟩ SAABUJAD: Estonia kontserdimajas toimus vabariigi aastapäeva pidulik vastuvõtt

«Vabariigi aastapäev on Eesti inimeste pidupäev, mil pühitseme meie iseseisvust. See on ühtviisi nii väärikas kui ka traditsioonidest tõukuv, aga kindlasti peab ajaga kaasas käivalt uuenduslik olema,» rääkis Vabariigi Presidendi kommunikatsiooninõunik Indrek Treufeld, lisades, et president Karis soovis tuua aastapäeva traditsioonidesse uuendusi, alustades seekord muutustega külaliste tervitamises. Nii toimub varasema kätlemise asemel presidendi tervitustseremoonia.