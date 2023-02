FOTOD ⟩ Tallinna vanalinnas tuli müüki Hubert Hirvele ja Pavel Gammerile kuulunud äripind

Kinnisvaraportaali City24.ee kuulutuses seisab, et müüki on tulnud suurepärase asukohaga äripind Tallinna vanalinna südames, mis sobib külaliskorterite arendusprojektiks.

Tegemist on neljakordse hoone kolmanda ja neljanda korruse äripinnaga, millel on eraldi sissepääs tänavalt ja kuhu saab planeerida nii külaliskortereid kui ka eksklusiivseid elukondliku otstarbega ruume. Müügikuulutuse kohaselt võib seda äripinda kasutada ka büroo ning teeninduspindade väljaehitamiseks. Hoone katuseterrassilt on parimad linnavaated Raekoja platsile ja Toompeale.