20. veebruaril sisenes naiselik Veenus mehelikku Jäära ning tõepoolest - selles sodiaagimärgis on Veenus nõrgendatud ja end väga mugavalt ei tunne. Just nimelt klassikaliselt naiselike omaduste väljendamine on raskendatud, kuna selline Veenus on väga initsiatiivikas, veidi sõjakas, rahutu, vahel äkiline, aga ka ülimalt keevaline ja kirglik. See periood kestab kuni 17. märtsini.