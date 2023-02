See hakkab olema izakaya'st (selles stiilis restoranis pakutavad toidud on enamasti väikestel taldrikutel serveeritavad külmad ja soojad omanäolised suupisted – toim) inspireeritud restoran, mis kannab nime Kampai by Kim Mikkola. Restoran on ehitatud vanasse allveelaevatehasesse ning avatakse märtsi alguses Noblessneri kvartalis. Uue koha kontseptsioon näeb ette, et külalisi oodatakse otsekui peremehe elutoas.