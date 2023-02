NAGU VÄLK SELGEST TAEVAST ⟩ Eesti suurim catering-teenuse pakkuja lõpetab tegevuse

«Me elasime koos teiega üle mitu majanduskriisi ja tulime sealt alati välja tugevamana, kujunedes Eesti suurimaks ja parimaks catering-teenuse pakkujaks. Kõigile neile 25 tegevusaastale tagasi vaadates tahame esimesena tänada kõiki neid inimesi, kes on meie juures töötanud. Nad on liiga tihti teinud üleloomulikke pingutusi, et ühist eesmärki ellu viia, aga turg ja koostööpartnerid hindasid seda vääriliselt. See oli meie ühine edu,» kirjutab Koppa ja lisab, et meeskond on ettevõtte jaoks alati olnud kõige tähtsam.