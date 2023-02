PRIVILEEGID VÕIMALDASID KAUA ELADA ⟩ Pronksiaja mehele tehti enam kui 3000 aastat tagasi koljuoperatsioon

See leid tähistab kõige varasemat näidet iidsest Lähis-Idast leitud trepanatsioonist, teatud tüüpi koljuoperatsioonist. Trepanatsioon hõlmab koljusse augu lõikamist, et kolju sees rõhk langeks, ja selle protseduuri näiteid on teada sajandite tagant, kirjutab cnn.com.