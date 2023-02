ELUKS AJAKS VANGI ⟩ 27-aastane väikese tüdruku ema pani toime oma peika jõhkra mõrva

Prokurörid väitsid, et Groves oli teo toime panemise hetkel armukadedushoos ja pussitas magavat Fitzgeraldit pärast seda, kui avastas, et mees oli saatnud sõnumeid ühele noorele neiule, kes Grovesi arvamuse kohaselt oli vaid 13-aastane. Tegelikult oli neiu 17-aastane ja Fitzgerald oli ta blokeerinud. Groves sai aru, et nende suhe hakkab lõppema ja see teadmine muutis naise vägivaldseks.