KUULA ⟩ «Kui armastad paarilist, pead mingil määral ohverdusi tooma.» Artjom Savitski tuli välja uue mõrumagusa armastuslooga

Mõrumagus armastuslugu

Atrjomi sõnul tekkis mõte uueks looks klassikalise stuudiosessiooni ajal. Produtsent Sergei Harhan kasutas algidees efektina vilet ja see inspireeris Harhani nii palju, et järgmiseks sessioniks oli vilest valmis terve meloodia. «Just vilistamisest koorus kogu loo meeleolu. Alguses oli see pigem folk-tantsulugu, kuid tegemise käigus muutus rahulikumaks ning lõpuks sai sellest melanhoolne, magus-mõru mõtlemapanev armastuslaul,» seletab Artjom laulu sündi.

«Ehkki meeleolu on kurb ning räägib lahkuminekust, pöörab lugu tähelepanu sellele, et lahtilaskmine on üks oluline oskus meie elus,» sõnab muusik. Laul iseloomustab Artjomi sõnul olukorda, kus sa ei jää ühe koha peale pendeldama, vaid otsustad eluvooluga edasi liikuda. «7:59 AM» tähendabki viimast paarilisega veedetud ööd ning 8:00 vabanemise hetke, kui kõik läbi saab.

Iga lõpp on millegi uue algus

Muusik selgitab, et on kurb, kui ilusad asjad lõppevad, aga see on võimalus uute uste avamiseks. Luua uusi tutvusi ja taasavastada vanad huvid, mis silmad särama panevad.

«Leegiks elus ei pea olema alati teine inimene, vaid hoopis hobi või kirg.» Savitski kirjeldab, et vahel kui lähed suhtesse, jäävad muud tegemised tahaplaanile. «See ei pruugi küll olla õige, kuid päevas on vaid 24 tundi. Kui armastad paarilist, pead tahes-tahtmata leidma kompromisse ja mingil määral ka ohverdusi tooma.»

Artjom Savitski Foto: Valeria Melnikova

Värske lähenemine

Viimasel ajal on Savitski koos lauludega välja lasknud ka muusikavideo. Ta selgitab, et on elu jooksul palju asju teinud iseseisvalt ja liigselt teisi enda tegemistesse ei kaasa. Selles projektis otsustas ta usaldada rohkem värskete mõtetega inimesi ning selle võrra oma elu lihtsamaks teha.

Muusikavideo tegemisel kaasas mees Anastasia Zazhitskayat, kes töötab produktsioonifirmas Vita Pictura. Savitskile meeldisid Zazhitskaya visuaalsed ideed – video pole liiga välkuv ega üleliigseid tundeid näitav. Igal vaatajal jääb võimalus lugu enda jaoks lahti mõtestada.