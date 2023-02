GALERII ⟩ Naer ja pisarad – esilinastus Elisa ja Kanal 2 dramöödia «​​Papsid»

Täna linastub näitlejatega vürtsitatud «Õhtu!» erisaade, mis juhatab sisse esimese osa Kanal 2 ja Elisa originaalsarjast «Papsid». Uus sari toob ekraanile nelja isa püüded saada hakkama nii meestena, elukaaslastena, aga eelkõige isadena. «See on Eesti parimate näitlejatega usutav, kaasahaarav ja... uskumatult naljakas lugu. Seesugust ausat ja elulist meelelahutust me oma vaatajale soovitamegi,» sõnas Duo Media Networksi ja Kanal 2 juht Jüri Pihel.

«Tihti on parimad ja jutustamist väärt sarjad lihtsa looga, kuid tohutult keeruliste tegelastega. Sarja neli papsi on kohati üsna sarnased, kuid samas täiesti erinevad mehed, kelle lood on täis nii kurbust, rõõmu kui lapsevanemaks olemise katsumusi. Oleme koos Kanal 2-ga varasemalt juba ühe hittsarja televaatajateni toonud ning suur rõõm on jätkata seda koostööd üle maailma laineid lööva sarjaformaadiga,» sõnas Elisa sisujuht Toomas Ili. Sarja avaosa linastub täna reklaamivabalt ka Elisa Huubis, kuhu igal järgneval reedel jõuab sarja uus episood ning tänavu sügisel jõuab terve hooaeg ka Kanal 2 vaatajateni.