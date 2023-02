LUBA OLI OLEMAS, AGA TRAHVI SAI IKKA? ⟩ Tänavamuusik Ivar: mulle aitab, lähen ära Kreekasse

Ivar on üle kümne aasta tänavamuusikuna töötanud. Kuigi see töö pole tasuv, on see amet, millel on tema jaoks mõte. Ivari ainus soov on olnud inimeste rõõmuks Tallinna tänavatel muusikat mängida. Seda tehes on ta aga saanud tunda linnavõimude karmi kätt, kuna Ivari sõnul on ta aastate jooksul saanud ilma loata mängimise eest umbes 1000 eurot trahvi.