Ingmar Kiviloo USA ülikoolis õppimisest: mõned õppejõud teavad Arvo Pärti ja hindavad teda väga

«Olen siin kokkuvõttes olnud viis kuud, tulin eelmise augusti lõpus,» rääkis Ingmar raadios Elmar elust Ameerikas. Jõuludeks tuli ta Eestisse, kuid jaanuari lõpus põrutas jälle teisele poole suurt lompi.

Ta ütleb, et eks pärast jõule naasmine oli ikka veidi keerulisem. «Mõlemas kohas meeldib mulle väga olla, aga pere ja lähedasi jätta mõneks ajaks on raske, ma ei hakka sellele vastu vaidlema,» ütles muusik.

Ingmari sõnul on ta lühikese aja jooksul USAs leidnud juba mitmeid sõpru. «Mul on kujunenud sõprade grupp, meid on umbes kuus-seitse inimest ja igapäevaselt teeme koos asju. Mulle tundub, et inimesed on väga avatud ja õiged inimesed leidsid tee minuni väga kiiresti.»

Ingmar unistas aastaid USAsse minemisest ja sellest nii-öelda Ameerika unelmast. Nüüd keskendub ta seal oma erialale, milleks on helilooming ja muusikaproduktsioon. «Minu suurim fookus on loo kirjutamisel ja laulmisel, proovin saada nii heaks kui võimalik. Ma ei ütleks, et koolis on suur konkurents, pigem on kõik toetavad.»

Kui jätta kõrvale pere ja lähedased, siis kõige rohkem puudust tunneb ta muidugi sellest, et niisama lihtsalt musta leiba ei leia. «See on nii klišeelik asi, mida juba öelda...»

Kaugel õppides ütleb Ingmar, et näeb Eestit väga erilisena. «Minule on see ikkagi sünni- ja kodumaa. Kui olen siinsetelt sõpradelt küsinud, mida nad Eestist teavad, siis inimesed ikka enamasti on kuulnud ja mõned teavad rohkem kui teised. Kui küsida, kas nad kedagi teavad, siis mõned õppejõud teavad Arvo Pärti ja hindavad teda kõrgelt, paar inimest teavad Tommy Cashi.»

24. veebruaril tähistatakse Eesti vabariigi aastapäeva, seda ka Ameerika eestlaste seas. «Minuga juhtus nii, et kohalikud eestlaste kogukonnad siin Põhja-Ameerikas kutsusid mind esinema tähtpäeva puhul. Mul oli Connecticutis võimalus esineda eelmisel nädalavahetusel, laulsin seal tuntud eestikeelseid lugusid ja isamaalisi laule.»

«Esitasin näiteks Tõnis Mägi «Palvet» ja lugu «Eestlaseks olen ja eestlaseks jään»,» ütleb Ingmar ja tunnistab, et ühtsustunne oli vägev, kui kõik kaasa laulsid.