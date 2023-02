FOTOD KOHTUST ⟩ Varasemate kriminaalsete rikkumistega Roland Ilves pisteti trellide taha

Neljapäeval, 23. veebruaril toimus Harju maakohtus istung, kus süüdistati Roland Ilvest eluohtlike kehavigastuste tekitamises. Kohtu hinnangul on tõendamist leidnud see, et kannatanuga tekkis Ilvesel vaidlus, mille tagajärjel tekitas mees kannatanule noaga lõikehaava. Hiljem vedades kannatanut ka tühermaale ja tekitades talle eluohtlik seisund.

Kohus leidis, et kõiki tõendeid hinnates on kinnitust leidnud see, et antud tegu põhjustas kannatanule eluohtliku vigastuse, mille tagajärjel tekkis äge verejooks.