NELJAKOHALINE SUMMA ⟩ Jõusaali läinud noormees langes varguse ohvriks: absoluutselt kõik oli läinud

«Neil on punkt, et nemad ei vastuta ja kõik,» räägib tallinlane, kelle poja riidekapp tehti jõusaalitreeningu ajal tühjaks. Kahju ulatub ligi 1800 euroni. «Politsei on juhtumi üle võtnud ning teeme nendega igakülgselt koostööd,» nentis Gym jõusaali tegevjuht, lisades, et varem pole sellisel kujul vargust toime pandud.