FOTO ⟩ Tartus istus pingil lumest inimene. «Kahjuks lõhuti ta ruttu ära.»

Pilti kommenteerinud Lenne ütleb, et ta nägi, kui seda tehti. «Tundus selline 40. eluaastates meesterahvas. Nii armas oli vaadata,» avaldab Lenne lumekuju autori kohta.

Kahjuks jätkus silmailu aga lühikeseks ajaks, sest lumest inimene lõhuti. «Suhteliselt ruttu lõhuti ära. Minu teada juba järgmisel päeval. Kahju. Sellepärast ma ei kirjutanud alguses asukohta pildi juurde, kui pilti jagasin,» ütles postituse teinud Elina, kes arvab, et kuju lõhuti nii kiiresti seepärast, et vandaalid said teada asukoha.