FOTO ⟩ Tartu linnatänavatel püüab pilke suveriietes jalgrattur

Postitus on tekitanud palju vastukaja ja selgub, et napis riietuses meest on tähele pannud ka teised tartlased. «See tüüp vist sõidab talv läbi nii. Olen teda varem mitu korda sellises riietuses sõitmas näinud,» avaldab Martin. Vähemalt kiiver on peas ja kindad ka ilusti käes, tõdetakse postituse all. «Põlved võiks kaetud olla, siis poleks probleemi,» leiavad Helju ja Kalle. Mergitil õnnestus ülikarastunud mees ka pildile püüda.

Kommentaaridest selgub, et lisaks sellele mehele on suvistes riietes ringi tatsajaid Tartu peal teisigi. Näiteks kirjutab Lii: «Puiestee tänaval liigub üks optimist paljaste säärtega ja vahel on isegi dressikas seljas. Väljas ikka kümme kraadi külma. Tavaeestlane on tema kõrval soojas jopes.» Jaan on linnas mitu korda näinud aga lühikeste pükstega naist. «Linnapeal liigub üks naisterahvas ka. Ei ole vahet, kas südatalv või suvi. Koguaeg on lühikesed püksid ja särk, keha keskosa on veidi soojemalt kaetud. Vahest läheb mööda, endal sääred külmast lillad,» avaldab Jaan.