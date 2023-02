KLÕPS ⟩ Kethi Uibomägi sai kontserdi ajal südantsoojendava üllatuse osaliseks: ta ehmatas mind kümme korda õnnelikumaks

Muusik tõdeb, et kuna prožektorid pimestasid teda terve esinemise aeg, märkas ta saalis viibivat isa alles kontserdi lõppedes. «Prožektorid pimestasid mind terve aeg laval olles nii palju, et ma ei näinud, kuidas ta saalis kaasa elamas oli. Seda suurem oli rõõm, et tal oli ka sünnipäev ja ma helistasin talle ühe laulu eel Messengeri kõnes, sest tahtsin väga, et ta seda esitust kuuleks,» räägib Kethi. Isa viibis sel hetkel aga kontserdisaalis.