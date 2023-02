SPIOONIPALL, UFO VÕI MIDAGI MUUD? ⟩ Jaapani randa jõudis kummaline metallkera

Ametnikud piirasid ala sisse ja kutsusid edasiseks uurimiseks kohale kaitseriietes lõhkeaineeksperdid. Kartused, et kera võib olla juhuslik miin, lükati ümber, kui eksperdid kasutasid objekti sisemuse uurimiseks röntgentehnoloogiat ja leidsid, et see on õõnes.