«KAS NAD TÕESTI LÜPSAVAD?» ⟩ Maksu- ja tolliametile esitatud tuludeklaratsioon tekitas omajagu segadust

«Tuli välja, et nelja lapse isa peab riigile juurde maksma 72 eurot. Ta koondati pool aastat tagasi,» ütleb 73-aastane Toivo , rääkides enda lähedasega toimunust. Mehe sõnul üritas maksu- ja tolliamet noort perekonda petta. Peret tabas halb üllatus, kui üheskoos hakati eelmise aasta tulude kohta deklaratsiooni esitama ja selgus, et neil on vaja tulumaksu juurde maksta 72 eurot.

«Naine esitas ka enda tulud ära ja pärast seda helistas pereisa maksuametisse ja uuris, miks ta peab midagi juurde maksma,» räägib Toivo juhtunust. Lähedase sõnutsi sai pereisa maksu- ja tolliametist vastuse, et nemad ei olnud teadlikud sellest, et noorpaar on abielus ja pereisa töölt koondatud. «Talle öeldi, et sel juhul ei pea ta 72 eurot tagasi maksma, vaid peab esitama kodulehel uue tuludeklaratsiooni,» ütleb Toivo.