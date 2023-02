Noore kunstniku Eva Elise Olli lahkumine tuli lähedastele šokina. «Ta oli kõige empaatilisem hing, seisis alati õigluse eest.»

Piia Ausman: tal oli oma kindel stiil ja veenev sõnum

Haus Galerii juht ja omanik Piia Ausman isiklikult Eva Elise Olliga kokku ei puutunud, kuid ütleb tema kunsti iseloomustuseks, et silma torkab piltide sügav psühholoogiline alatoon, ekspressiivne värvi- ja vormikeel ning domineerib inimhinge seisundite maalimine. «Tema töid vaadates on näha, et suhteliselt noore kunstnikuna oli tal välja kujunenud oma kindel stiil ja selgelt loetav sõnumite ring, välja kujunenud käekiri. Tema töid iseloomustab ekspressiivsus ja nii vormiline kui ka sisuline deformeeritus, kus tema tegelaskujud on teatud paines ja lõhestatuses.»

Olli kunstile oli iseloomulik jõuline teemaväljendus ja ka värvide lahendus. Ausman sõnab, et linnavaateid kujutavates maalides on näha kunstniku mängulisemat ja rõõmsameelsemat poolt. «Subjektiivselt vaadates näib, et kui inimene maalilt puudub, siis tundub, et maal on optimistlikum,» ütleb Ausman ja lisab, et Olli ekspressiivne stiil meenutab ekspressiivset kunsti II maailmasõja järgsest ajast, mil hakati enam maalima inimhinge kannatavaid seisundeid.