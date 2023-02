Abistaja rindelinnas Bahmutis: kui vaadata lastele silma, siis seal on täiskasvanu pilk

Ukraina rindelinna, Donetski oblastis asuvasse Bahmuti jäänud varjendis. Foto on tehtud 3. veebruaril 2023

Vabatahtlik töö Donetski oblastis Bahmutis on peatatud, sest olud Ukraina rindelinnas on muutunud tsiviilisikutele liiga ohtlikuks. Vabatahtliku töötaja sõnul on linnas väga vähe maju, mis pole sõjategevuses kannatada saanud või hävinenud.