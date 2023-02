SUUR HINNAVÕRDLUS ⟩ Kõige odavama vastlakukli saab kõigest euro eest, Soomes hinnad priskemad kui meil

Täna on vastlapäev, millega sobib hästi kokku ootamatult taevast alla sadanud paks lumevaip. Pärast traditsioonilist vastlaliugu on aga hea süüa vastlakuklit. Kuna Eestimaa on haaratud vastlakuklihullusest, löövad kõik pagarikojad-kohvikud selles rõõmuga kaasa ja pakuvad klassikaks kujunenud maiusest oma versiooni. Traditsioonilise vahukoorega vastlakukli kõrvale on tekkinud palju moodsaid alternatiive, ent ka hinnad varieeruvad kordades. Mis hinna eest saab kuklid lauale?