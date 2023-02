RETROKLÕPS ⟩ Nexus tähistab 20 aasta juubelit kelmika meenutusega

«Hurraa! Nexusel on 20. sünnipäev!» hõiskavad 2003. aasta veebruaris kokku tulnud tüdrukutebändi Nexus liikmed ühismeedias.

Naised meenutavad, et nende esimene kohtumine leidis aset veebruari lõpus, kui telemajas asuvas fotostuudios bändile meedia jaoks promopilte tehti. Kui Helen Randmets ja Merlyn Uusküla teadsid üksteist juba varem, siis Janne Saar t nägid mõlemad alles esimest korda.

Möödunud aasta lõpus teatasid viimati 15. aastapäevaks kokku tulnud Merlyn, Helen ja Janne, et peagi on taas põhjust tähistamiseks. «2023. aasta suve esimeses pooles tuleb Nexus taas kokku, et tähistada koos fännidega 20 aasta juubelit!»