PUHKUSEPALAVIK ⟩ Marimellid põgenevad külmast Eestist: 21 tunni pärast oleme...

Mari-Leen Albers ja Meelis Tomson, keda laiem avalikkus tunneb Marimelli nime all, on otsustanud külma Eestimaa mõneks ajaks seljataha jätta ning asunud avastama kaugemaid mandreid.

Blogijad annavad sotsiaalmeedias koos teemaviitega #marimellpuhkab teada, et nad on ette võtnud reisi Cancúni Mehhikosse.

«Lendame järgnevad 21 tundi vahelduva eduga ja homme hommikuks oleme Cancunis, meil on siis alles tänane õhtu. Usute, et täitsa kahekesi,» teatavad nad oma Instagrami postituses.

Tuleb välja, et seekordne puhkus ei ole traditsiooniline Egiptuse perereis, vaid paar on otsustanud minna Mehhikot avastama kahekesi. «Lapsed on hoitud, Hedelinil juba patsid peas nagu emmelgi ja teel hoidu, Roosi kaenlas. Hedonil on suunurgad ilmselt jogurtised, aga temagi jõuab kenasti kooli ja trenni. Kõik on korraldatud!»

Meelis Tomson ja Mari-Leen Albers, Marimelli blogi autorid. Foto: Mari-Leen Albers

Oma story's küsib paar enda jälgijatelt, mida nad Mehhiko reisiga seoses näha tahaksid, ning pakub neile ühtlasi võimalust küsimuste küsimiseks. Lisaks annavad Marimellid teada, et seekord reisivad nad Mehhikosse Finnairiga, ning lubavad jagada pärast reisi nippe, kuidas neil õnnestus kõige odavama pileti asemel äriklassi pääseda.

«Tähendab, kuskil on ikka kell viis või kuus või vahet ei ole, nii et cheers to the vacation (puhkuse terviseks – toim) ja #blessed (õnnistatud – toim),» ütleb Meelis Tomson lõbusalt šampanjaklaase kokku lüües.

Tundub, et puhkus on saanud hoo sisse ning paar ei püüagi varjata rõõmu selle üle, et nad saavad üle pika aja vaid kahekesi olla. Tomson lisab järgnevas story's: «Minu elus on kaks hetke, kus ma olen tõeliselt õnnelik: siis, kui ma olen koos lastega, ning siis, kui ma olen lasteta!»