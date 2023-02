ARMSAD KLÕPSUD ⟩ Stefan Airapetjan tähistas kihlatuga aastapäeva

«Tahan lihtsalt öelda kohe, Victoria on tõeline kangelane ja kõik naised, kes on selle läbi teinud. Tänan jumalat, et ma sain tema kõrval olla sellel tähtsal hetkel. 12 tundi ja maailma suurim kingitus ja samaaegselt ka šokk, sest mulle vaatab otsa LAPS, mis tähendab, et minust on saanud PAPS. Uskumatu!» kirjutas Stefan sotsiaalmeedias.

«Vici on võetud!» jagas eurolaulik toona Instagramis. Oktoobris Victoria kätt palunud Stefan avaldas detsembri alguses raadiointervjuus, et pulmadega nad kaua oodata ei plaani. Pulmakuupäevgi on paigas ja see on järgmise aasta suvel. «26. augustil on plaanis teha,» paljastas Stefan.