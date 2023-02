VEERPALU SUUSATAS TIKTOKKI ⟩ Suusataja hurmurist poeg võlub neidude südameid!

Endine murdmaasuusataja Andrus Veerpalu on tänaseks meediapildist justkui kadunud, ent sama ei saa öelda tema poja Anders Veerpalu kohta. Nimelt tegeleb sportlase poeg TikTokis aktiivselt sisuloomega – tema isiklikku kasutajat jälgib pea 3000 inimest. Anders on kaastegev ka TikToki kontodel «Suusapoisid» ning «KONTENT».

Noormees räägib, et sisuloome juurde sattus ta üsna juhuslikult: «Tahtsime Jõulu suusaklubi poistega midagi toredat koos teha ning kuna TikTok oli laineid löömas, siis me otsustasime, et proovime ka. Esimene video, mis me tegime, jõudis väga paljudeni. See omakorda andis motivatsiooni jätkamiseks ning nii me sinna sisuloome maailmani jõudsime.»