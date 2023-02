VÄGISTAMISVASTASED PÜKSID ⟩ Naistele loodi luku ja alarmiga aluspesu

Ettevõte nimetab ainulaadset toodet Safe Shortsiks ehk turvalisteks püksteks. Need on tehtud rebenemiskindlast kangast, mida on raske katki lõigata või puruks rebida. Aluspesul on ka lukk ja valjuhäälne häiresüsteem – kõik selleks, et ründajat eemal hoida.