VIDEO ⟩ Veneetsia kanalid on kuivaks jäänud

Itaalias Veneetsias on osa kanaleid kuivanud ja osades on veetase väga madal

Teadlaste ja keskkonnaorganisatsioonide kliimaekspertide sõnul on nädalaid kestnud kuivad talveilmad tekitanud muret, et Itaalia võib pärast eelmise suve hädaolukorda silmitsi seista järjekordse põuaga, kuna Alpid on saanud vähem kui poole tavapärasest lumesajust.