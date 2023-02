KARJÄÄRI SUURIM SÕU ⟩ NOËP annab A. Le Coq Arenal enneolematu kontserdi: selle kontserdi missioon on näidata lätlastele, et...

Neli Eesti muusikaauhinda noppinud NOËP ehk Andres Kõpper avaldas äsja uue albumi «Move Your Feet», ent ees on ootamas midagi veel suuremat.

«Selle kontserdi missioon on näidata lätlastele, et ka meil saab teha staadionikontserte,» naljatles muusik, «see on tegelikult üks impulssidest küll, miks mõte staadioni suunas liikuma üldse hakkas.»

Nimelt käis NOËP Läti muusikaauhindade jagamisel esinemas ja jututeemaks tulid ka staadionikontserdid. «See pani mõtlema, et oleks aus meil selline komme käima tõmmata. Selle pluss on see, et staadionil saab teha suuremat ja vägevamat show’d kui kuskil mujal. See tuleb suurim kontsert, mis Eestis viimase kolmekümne aasta jooksul kodumaise artisti poolt tehtud on,» lubab NOËP.