PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 21. veebruar: Ambur vajab vabadust ja sõltumatust, Vähk võib tunda tõmmet vastassoost isiku vastu

Püüa säilitada rahu. Neis asjus, mis on väga olulised, ära ikkagi alla anna, aga selgita kõike võimalikult kannatlikult.

Merkuur on Uraaniga kvadraadis, nii oled rahutu ja uudishimulik, sind köidavad erinevad valdkonnad. Väljasõidud kujunevad seikluslikuks.

Sul tuleb õppida ja ennast arendada. Võid tunda tõmmet vastassoost isiku vastu, kellel on sinust mõneti erinev taust.

Pole kerge äriasju ajada. Ka võib rahateema ületähtsustamine viia erimeelsusteni äripartneritega või lähedastega, kellega on ühist vara.

Vajad vabadust ja sõltumatust kui õhku. Sul on väga raske juhul, kui pead kellast kellani kindlas kohas püsima, näiteks kontoris istuma.

Sul on vaja kiiresti uute oludega kohaneda ja kui avastad, et oled üksi jäänud, ei õnnestu see kuigi hästi. Ole koostööaltim!