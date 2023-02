FOTOD ⟩ Tallinna-Haapsalu maanteel lebas haagisega veok külili maas. Autojuht: «Nii libe oli, et kaldusin vastassuunda!»

«Läbi rahutu vee, jää, tuule, libeda tee ja avarii olen lõpus kodus,» jagas Tiiu pühapäeva õhtul sotsiaalmeedias. Juba Saaremaalt mandri poole sõitval praamil oli tal natuke kummaline tunne. «Tormi polnud, aga tundsin, et mere süda oli rahutu. Tuul üritas pildistamise ajal mobiili käest kiskuda, lumi peksis rusikatega näkku ja hoopis mina olin sel hetkel lumehelbeke,» kirjutab ta Facebookis.

Tallinna-Haapsalu maanteel katkestas Tiiu sõidu aga teele külili paiskunud haagisega reka. «See oli kella nelja paiku enne Turbat, kui pidin libedal teel järsult pidurdama. Ma oleks tagant sisse sõitnud eesolevale autole. Tuletõrje tuli vastu, aga mina tuletõrjeautot ei näinud. Sõitsin teiste autode taga. Aga päästeauto pani keelumärgi ette ja teised autod kõik pidurdasid. Ma nägin, et ma ei saa pidama. Nii libe oli ja libisesin vastassuunavööndisse. Õnneks midagi ei juhtunud. Mõtlesin, et äkki keegi tuleb vastu, aga ei teadnud, et seal reka ees on,» avaldas Tiiu Elu24-le ja jagas pilti tee peal külili olnud veokist.