VIDEO ⟩ Trammis avanenud vaatepilt pahandas kodanikke: see ei ole normaalne käitumine teiste trammis viibijate suhtes!

Eile õhtul kella kuue ajal jäi bussijaama trammipeatuses rikke tõttu seisma nr 2 tramm. «Elekter kadus järsku ära ja kõik lõi pimedaks. Siis läksid trammil uste juures põlema punased ohutuled,» rääkis trammiga kodu poole teel olnud reporter. Trammijuht teatas, et tramm on katki ja palus kõigil trammist lahkuda.

Seejärel võttis mees suitsupakist välja sigareti ning pani selle suhu, kuid süütama ta seda koheselt ei hakanud. «Jäin töökaaslasega juttu rääkima ja natukese aja pärast tundsin, et kuskilt tuleb suitsuhaisu. Olin täiesti šokis. Minu kõrval oli ema enda väikese lapsega ning mõtlesin kohe, et see ei ole normaalne käitumine teiste trammis viibijate suhtes,» avaldab reporter, kes läks mehe juurde ja juhtis tema tähelepanu sellele, et trammis pole suitsetamine lubatud.