Edgar Savisaare elust on valmimas film

«Erinevatel põhjustel ei saanud see idee lõpuni teoks enne, kui Edgar Savisaar suri, kuigi toimetuslik eeltöö oli juba paljuski tehtud. Edgar Savisaare lahkumise puhul otsustasime, et teeme kiiresti valmis lühema In memoriam tüüpi saate, mille suur osa sisaldas ärasaatmise hetki,» räägib Taklaja. Saate ettevalmistamise käigus aga saadi aru, et huvitavat materjali Edgar Savisaare lapsepõlvest, noorusest ja karjäärist on tegelikult palju rohkem, kui saatesse mahtus.