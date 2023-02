KORTERI ÜÜRIMISEST SAI ÕUDUSUNENÄGU ⟩ Kolm ööd uues kodus läks tallinlasele maksma üle 3000 euro: omanik roomas põrandal ja otsis kriime

Üürikorteris olevad kaamerad ja võitlus tagatisraha üle – just sellise kogemuse osaliseks sai Tallinna ülikooli lähistel, Narva maanteel korterit üürinud Jaak (nimi muudetud). Viimase sõnul oli ta vaadanud kümneid kortereid, kuniks leidis pealtnäha sobiva, läbi kinnisvaraportaali KV. «Mõtlesin, et iga korter ei saa täiuslik olla, mingi kiiks peab olema,» pidas ta silmas imelikku tunnet, mis kohe esimesel korral tekkis. Seda, mis teda ees ootas, ei osanud ta aga eluilmaski ette kujutada.

«Korter oli ilus, aga igas toas olid kaamerad, 360-kraadised kuplid,» rääkis noormees «Kuuuurija» saates. «Köögis, magamistoas, elutoas, koridoris,» meenutas ta. Jaagule väitis maakler, kes end nimepidi ei tutvustanud, et kaamerad ei tööta – korteriomanik paigaldas need enda seniilse tädi turvalisuse huvides. «Kui naine (maakler – toimetus) ütleb, et need ei tööta, ma ei saa kätt ette panna, ju siis on välja lülitatud,» meenutas ta peast läbi käinud mõtteid.