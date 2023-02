MILLEKS SEDA KASUTATI? ⟩ Kunagisest Rooma kindlusest leitu pani teadlased pead murdma

Arheoloogid kaevasid 17-sentimeetrise fallose välja 1992. aastal ja arvasid siis, et seda võidi kasutada mitmel viisil, sealhulgas nuiana, õnnetoojana või kurja peletajana. Kuid objekti 3D-skaneerimisega tehtud värskem analüüs näitas, et selle mõlemad otsad on ülejäänud osaga võrreldes siledaks kulunud, mis tähendab, et seda oli aja jooksul korduvalt puudutatud, kirjutab livescience.com.