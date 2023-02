UUS HOOAEG! ⟩ Duo Media staariderohke kevadprogramm toob Kanal 2 ekraanile uue muusikalise telesõu

Duo 6 ekraanil saab alates 20. veebruarist näha praegu Ameerikas ühte vaadatuimat komöödiasarja «Noor Sheldon» («Young Sheldon»). See on legendaarse komöödiasarja «Suure Paugu teooria» eellugu, kus saab jälgida noore Sheldon Cooperi lapsepõlve ja sirgumist.

Filmzone'i telekanalis on märts Oscarite kuu! Juba viiendat aastat on Filmzone eksklusiivne Oscarite telekanal Balti riikides. Filmzone toob filmimaailma suursündmuse Hollywoodist siinsete televaatajateni otseülekandena 12. märtsi öösel. Staaride saabumisele glamuursele punasele vaibale järgneb pidulik auhindade jagamine. Tänavune õhtujuht on Jimmy Kimmel. Lisaks on terve märtsikuu pühendatud Oscarite filmidele ning Filmzone'i ja Filmzone+ vaatajateni tuuakse üle 30 Oscari-filmi.