STAARID KÖÖGIS ⟩ Uus kokanduslahing toob ekraanile tuntud toidukriitiku!

Duo 4 teatab pidulikult, et alates 26. veebruarist on Eesti televaatajal võimalik nautida kokanduslahingu «Minu köök on parim» uut hooaega. Lubatud on enneolematut jõukatsumist, millele lisab vürtsi saate uus kohtunik.

«Minu köök on parim» on kokandusel põhinev telesaade, mis jõudis esimest korda vaatajateni 2010. aastal. Saate keskmes on amatöör-kodukokkade meeskonnad, kes võistlevad üksteisega erinevates kulinaarsetes väljakutsetes. Võistluse jooksul hinnatakse osalejaid nende kokandusoskuste, loovuse, esitluse ja üldiste toiduteadmiste järgi.

Uuel hooajal astub lisaks staarkokk Manu Feildelile saates üles köögikuninganna Nigella Lawson. Uue kohtunikuna toob Nigella oma suurte teadmiste ja kogemustega kulinaariamaastikul saatesse värske vaatenurga.

«Saates osalejad on andekad inimesed ning mulle avaldab muljet nende loovus ja valmisolek köögis riskida. See on kodukokkade võimalus enda oskusi tutvustada ning oma armastust toiduvalmistamise vastu laiema publikuga jagada,» kommenteerib Nigella Lawson.

Lisaks sellele toob Nigella välja, et saade «Minu köök on parim» inspireerib loodetavasti ka televaatajaid katsetama uute retseptide ja maitsetega.