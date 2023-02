PÕLEV MEES ⟩ Leekides mehe surmasuust päästnud möödasõitja: see kõik oli nagu filmis, kustutasin tuld lumega

Esmaspäeva hommikul kella poole kaheksa paiku märkasid kaasliiklejad Tallinnas Järvevana teel põlevat autot ning sellest eemale jooksnud leekides autojuhti. «Kui ma hommikuti tööle lähen, siis alati mõtlen, et kuidas ma üldse sõitisin, sest olen enne kohvi joomist alati nii zombie. Enamvähem silmad kinni. Aga järsku vaatasin, et vastassuunas sõidab mulle vastu põlev sõiduk. Mõtlesin, kas ma ikka veel magan?» räägib Peeter (nimi muudetud- toim. teada), kes päästis täna hommikul leekides mehe surmasuust.

Mööda sõitnud mehe sõnul põles auto seestpoolt. «Minu jaoks tundus see täiesti uskumatu, et mulle sõidab vastu põlev auto. See ei saa normaalne olla!» imestab ta. Tähelepanelik mööduja peatas oma sõiduki enne, kui ta leekides autoga kohakuti oli. «Panin ohutuled peale ja tulin autost välja. Samal ajal hüppas sellest põlevast autost välja mees. Aga tema auto sõitis edasi.»